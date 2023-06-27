彰化縣文化局今天在鹿港三山國王廟舉辦「縣定古蹟鹿港三山國王廟修復工程」開工典禮，這次工程修復內容包括屋頂、壁體、地坪、木作結構的修復及蟲蟻防治、消防等項目，預定於2025年初完工，工程總經費共2035萬3738元。

彰化縣定古蹟鹿港三山國王廟修復工程開工典禮由彰化縣長王惠美擔任主祭，鹿港三山國王廟主委洪能坤、客家文化協會長胡祥畯等人與會，祈求修復工程圓滿順利，如期如質完工，修復重現三山國王廟傳統建築的特色與廟宇之美。

廟方指出，這次工程工期計545日曆天，預定於2025年初完工，未來期待透過整體的整理及修繕，保存鹿港三山國王廟的建物特色，吸引更多的遊客來鹿港觀光，讓經濟更加活絡。

彰化縣長王惠美說，鹿港三山國王廟1985年指定為縣定古蹟，2022年縣定古蹟鹿港三山國王廟修復工程獲得文化資產局核定工程總經費計1850萬元，其中文化部文化資產局補助1295萬元，廟方自籌款92萬5千元，縣府配合款462萬5千元。

然因原物料上漲及調整傳統匠師薪資，縣府再追加185萬3738元，總計縣府配合款647萬8738元，使得鹿港三山國王廟的修復工程總經費來到2035萬3738元。

鹿港三山國王廟見證早期客家人來到鹿港篳路藍縷開創的經過，是具有「三進二院」（三川殿、拜殿、正殿及後殿）的街屋建築，其中三川殿門面裝飾華麗，屋頂為少見的雙層屋瓦，屋頂開有天窗為其特色。