雲林縣議會多名議員今（27日）為退場的環球科大校園何去何從請命，雲林縣長張麗善表示，縣府會採取主動態度與教育部、環球董事會洽談，要有個團隊規畫妥善運用，不能讓它默默退場，未來它不論轉向教育文化、社會福利機構、科技園區她都樂見。

縣議員蘇俊豪等5名議員提案，教育部6月5日審議決定環球科大今年8月停招、明年7月停辦退場，對雲林縣發展造成衝擊，建請縣府成立專案小組，研議協助環球改辦其他教育、文化、社會福利事業，化危機為轉機。

5名議員也提案建請縣府成立專案小組，向中央爭取把環球30公頃校園結合虎尾科大、雲科大資源，設立「科技產業園區」。

環球科大校園向台糖公司租用30公頃土地建校，圖為該校地標愛月樓。（本報資瞭照片）

縣長張麗善答覆表示，環球科大不論軟體、硬體都符合國際教學品質，她今年考察新加坡、馬來西亞，也有環球校友出來迎接她，她很感動；環球是最人性化照顧身障學生的大學，教育部沒有配套措施就讓環球退場，也是損害這些學生的權益。

張麗善表示，她懷著沉痛的心參加該校今年畢業典禮，思考著縣府如何協助環球，不論是教育、文化、社會福利、科技產業園區都是轉型方向，她希望能配合雲林未來工商發展，妥善運用該校的軟硬體。

外傳環球科大可能做為電動車產業園區，張麗善表示，電動車園區是以雲科大周遭200多公頃土地為規畫，環球是否加入陣容，縣府與環科大、教育部還需要好好討論。

張麗善說，環球科大土地是台糖所有，退場機制有無雲林縣府的空間，未來她會主動努力，就算環球退場，也要與雲林鄉親共存共榮，轉型成為協助地方發展的機構。

張麗善強調，她很感動創辦人、前縣長許文志秉持教育改變人生的理念，他希望環球能協助雲林轉型發展，她表達最大誠意，依照這個方向努力，促進地方雙贏，嘉惠雲林人。