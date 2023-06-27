桃園市交通局與交通部合作推出的「路老師前進鄰里」宣導計畫，今年度預計在全市辦理63場宣導活動，透過里長邀請長輩參加，將交通安全知識融入日常生活。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市65歲以上老人已達33萬人，且今年交通死亡事故，逾4成都是老年人，交通局祭出63場「路老師前進鄰里」宣導活動，針對常見肇事原因、防禦觀念製成互動教材，將交通安全知識融入日常生活，由里長邀請長輩參加，讓銀髮族了解潛在交通用路風險，防範事故發生。

交通局長張新福表示，桃園市65歲高齡人口數已達33萬人，占全市人口數約14.61％，高齡者交通事故主因多為騎乘機車或自行車未依規定讓車、轉向，包括像是轉彎車未讓直行車或未打方向燈直接轉彎，導致事故發生，又或者是步行時未依規定穿越道路，在路段中、車陣中就直接突然穿越，導致車道上的駕駛常常會來不及反應而發生事故。

交通局透過與區公所合作，篩選出高齡事故潛在高風險鄰里，安排合格「路老師」宣導交通安全，課程內容針對常見肇事原因、防禦觀念製作教材，以淺顯易懂的口語、生動活潑的互動方式，透過案例影像、互動式教材、QA問答，提升長輩學習意願及加深學習印象。

為強化交通安全宣導效果，交通局也於課堂上提供LINE宣導小圖，讓長者可以將正確觀念帶著走，透過分享貼圖擴及親朋好友。

交通局表示，與交通部合作推出的「路老師前進鄰里」宣導計畫，今年度預計在全市辦理63場宣導活動，透過里長邀請長輩參加，將交通安全知識融入日常生活，讓長輩了解潛在交通用路風險，加深長輩對用路安全的認識，並將道安觀念向鄰里扎根，防範事故的發生。