國民黨總統參選人侯友宜的選情備受各界關注，他日前南下彰化參加競選座談致詞時，被認為是力挺鴻海創辦人郭台銘的彰化縣議長謝典林，卻被捕捉到打哈欠、挖鼻孔的畫面，遭綠營瘋傳。對此，國民黨台北市議員游淑慧示警，她已接獲了綠營即將發動反串作戰的情報，並且感嘆，國民黨4年前曾飽受認知作戰之苦，但現在再度面臨相同狀況時，卻沒有想到要如何進行反擊。

謝典林打哈欠、挖鼻孔的畫面遭綠營瘋傳。（圖 / 截取自中天新聞YouTube）

游淑慧今（27）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，從侯友宜日前被指控不與前高雄市長韓國瑜握手，以及近期新北幼兒園餵藥案中被不實謠言攻擊，他現在正面臨類似4年前總統大選的「黑韓產業鏈」。

游淑慧分享，日前有人傳了一段疑似是綠營側翼群組對話的截圖給她，該群組成員預告，將在8月開始反串作戰，假冒成國民黨與民眾黨支持者，挑撥雙方之間的關係。她也感嘆，很多人希望民進黨下台，但因反綠陣營分裂，民進黨總統參選人兼黨主席賴清德，可以坐收藍白互打的漁翁之利，「這是這次大選的最大悲哀」。

游淑慧直言，悲慘的是，國民黨4年前大選已經遇到過一次認知作戰，但現在再度面臨相同狀況時，卻沒有想到要如何對進行反擊。