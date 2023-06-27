星巴克店員手寫杯深受不少消費者青睞，一名女子表示，過去在星巴克買飲料，都會看到店員在杯身上手寫消費者姓名、畫可愛圖案，讓她看了心情很好，但最近店員都不再手寫杯，小確幸消失她好奇問原因，一票網友也哀號，都說是因為買一送一頻率變高，手寫會導致出餐變慢，才會改以印貼紙取代，貼文也釣出店員回應，「來客量較少才會手寫。」

原PO日前於論壇《Dcard》指出，到星巴克消費都很期待店員問她姓氏，看店員用簽字筆將她的姓氏手寫在杯身，有時還有可愛的手繪圖案，她感到小確幸，但最近到門市才發現，店員都不再手寫杯了，她好奇詢問原因。

文章曝光，網友也認同原PO的想法，紛紛哀號，「好懷念以前的透明杯」、「因為一堆買一送一」、「手寫很麻煩啊」、「透明杯子都不能用了，還寫杯？」、「因為已不再是從前的星巴克了」、「現在都改貼貼紙了」、「買一送一讓他們忙到沒時間了」。

貼文釣出自稱在星巴克上班的店員回應，「我當初是為了寫杯應徵進星巴克的，但寫杯速度慢可能會寫錯，而且對於新人來說壓力很大，好喜歡以前可以幫客人畫杯的時候」、「只有沒什麼客人的時候手寫，畢竟手寫做飲料比較快也比較有溫度」。