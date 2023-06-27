宜蘭縣羅東鎮人口密集度高，居民生活品質深受周邊區域排水系統影響，27日縣府擴大縣務會議時，鎮公所呼籲縣府，定期辦理區域排水渠道清淤、割草清潔維護，縣府水利資源處表示，會加強清潔頻率，但異味產生原因主要與流動攤販有關，須各單位通力合作才能改善。

羅東鎮公所指出，月眉排水、冬螺排水、十六份排水等為縣府維護管理，但這些排水經過羅東鎮轄區時，因地窄人稠、商業活動興盛，且因流經渠道束縮，當水量較少時，常因淤積致生異味，影響市容衛生；希望除草為1個月1次，清淤須每年定期辦理。

縣府水資處指出，鎮公所所提及的3條排水系統原則上是2個月除草1次，如汛期提高為1個月1次，原則上並沒有問題，尤其是夏季期間，雜草生長速度快，會按照鎮公所與地方反映來提升除草頻率。

水資處表示，縣府都有年度定期清淤計畫，除了定期計畫外，還有針對點狀的清淤，而點狀的清淤符合實際的狀況，水資處會針對有阻水疑慮的河段清淤；但不論是雜草或淤積，都不是異味的來源。

水資處解釋，2020年在公所與縣府合作下，利用疫情期間完成羅東夜市的汙水下水道工程，有效降低異味的產生，但仍有少數流動攤販排汙到月眉排水而產生異味。

冬螺排水則受到冬山鄉清溝夜市部分流動攤販亂倒汙水與廚餘，而產生異味，冬山鄉公所甚至一度要求停業，異味的遏止都有賴公所、業者、縣府通力合作才能改善。