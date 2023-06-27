根據最新統計，糖尿病位居國人十大死因中的第6名，全國約有200多萬名糖尿病患者，且每年以2萬5000人的速度持續增加，而糖尿病患者中9成以上為第二型糖尿病。醫師表示，最有效預防之道為「減重」，透過節食與運動，可讓糖尿病前期的族群惡化為糖尿病的風險下降58%，也就是，將脂肪細胞減少，有助於糖尿病的預防。

根據國健署，糖尿病可分為第1型糖尿病（胰島細胞遭破壞，造成胰島素缺乏）、第2型糖尿病（胰島素阻抗，及合併相對胰島素缺乏）、其他型糖尿病、妊娠型糖尿病等。其中第2型糖尿病占9成，因此如何預防第2型糖尿病，最受關注。

腎臟科醫師王介立在其臉書貼文表示，如何預防第2型糖尿病，是一個非常龐大的議題，若要簡單回答，應參考入門等級的內科聖經教科書，「幾千頁的書本，只有一小段話，在敘述第2型糖尿病的預防(prevention)。」

他表示，在生活型態的改變上，有效的方法就是減重，透過節食（diet）及運動（exercise），此法可將糖尿病前期的族群進一步得到糖尿病的風險下降達58%。他並補充，減重對於BMI（身體質量指數）在標準範圍的族群，也一樣適用，意即，降低脂肪細胞有助於糖尿病的預防。

何種生活型態會增加糖尿病風險？王介立表示，基本上就是熱量過剩，人只要長期處於熱量過剩，就算飲食完全不吃碳水化合物，一樣會有較高的糖尿病風險。