男星藍正龍2014年與大2歲的周幼婷結婚，陸續生下女兒小籃球、兒子藍小弟，而周幼婷更是為家庭淡出演藝圈，直到2021年年初開始復出拍戲，本月7日兩人被直擊騎U bike去新北市永和行政園區進行「熟年離婚」前的最後身影。對此，藍正龍助理回應「藝人的私事部分，公司不會過問，謝謝」。

根據《鏡週刊》報導，周幼婷即使已和藍正龍辦妥離婚手續，至今仍住在兩人的家中，但據悉她已打算儘快搬離。對於藍正龍與周幼婷已離婚一事，藍正龍助理回應「藝人的私事部分，公司不會過問，謝謝」。

藍正龍在今年初時曾說過，已經4年沒戲，近期把重心移到《成功補習班》導演工作上，表示一度遇到多達1,500萬元的拍片補助金下不來，卡了9個月而感到焦慮，幾乎是以賭上賠老本的心情在拍片，坦言壓力山大，而家務壓力只能由周幼婷承擔，導致長期與演藝圈呈現隔離狀態，僅能偶爾接業配團購，夫妻之間因此產生歧異。

事實上，藍正龍與周幼婷兩人從拍攝《大醫院小醫師》後便是好友，最後關係才昇華成為戀人，在相戀3年後決定攜手一生，夫妻倆一家四口生活圓滿，周幼婷在婚後將重心放在家庭上，雖然不時會透過社群軟體分享生活，但粉絲在期間內不斷敲碗她回歸拍戲，直到2021年初她才開始復出拍戲。