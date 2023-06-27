警方在黃家倉庫內查獲改造槍枝成品、半成品及子彈、改造工具等贓證物。(民眾提供)

只因為對槍枝改造有興趣，住在彰化、身為企業第二代的黃姓男子，將家中未利用的倉庫打造為改造槍枝基地，花費心思改造出許多作工精美的槍枝，並透過拍賣網站、以賣「玩具槍」的名義尋找買家，台中及彰化警方接獲線報後組成專案小組查緝，果然查獲黃男及改造手槍7枝、子彈55發及改造槍枝半成品。

台中市警局少年隊日前接獲線報，指稱有人以掛羊頭賣狗肉的方式，在露天拍賣網站刊登網頁稱要販售「玩具槍」，藉以尋找有意購買槍枝的買主，且黃男亟欲展示個人「研究成果」，即偕同刑大偵三隊、彰化縣警局和美分局共組專案小組，前往黃男查緝。

警方在黃男倉庫內查扣到結構完整且具殺傷力的改造手槍成品7枝、手槍子彈55顆，另有霰彈槍子彈104顆、半成品改造槍管7支、半成品槍身部件16件及改造工具、大型車床等贓證物。

警方調查，黃男的父親以前經營小型工廠，因黃是獨子，父親退休後他沒有接手家業，反而熱衷研究改造槍枝，還在家中的倉庫做起改造事業，但黃男辯稱是自己喜歡玩生存遊戲，把改造槍枝當成興趣，沒有對外販售。警方偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪法辦黃男。