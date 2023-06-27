體重過重是現代常見的文明病之一，從2013年以來，台灣成人過重的盛行率男女合計超過40％，但坊間減重方法多種，卻不容易找到適合自己的減重法，國立陽明交通大學附設醫院指出，減重須注意避免久坐、熬夜等事項，也能依據自身狀況，透過中醫與衛教飲食，達到減重的目的。

國立陽明交通大學附設醫院表示，過去在門診中曾遇到1名52歲的女性，身高161公分，體重68公斤，BMI為26.2，屬於體重過重，多年來為此所困擾，除了不滿意自身的體態，更因體重沒有控制，罹患糖尿病，需規律服藥控制血糖。

院方指出，該名患者嘗試過許多減重方法，曾自行選購市面常見的減重膠囊，雖然暫時抑制食慾，體重下降很快，但後續出現心悸與手抖的症狀，再加上精神不濟無法正常工作，因此停藥，結果體重不但回彈，甚至飆升超過原本的體重，為了體重問題，生理及心理都承受極大的壓力。

國立陽明交通大學附設醫院中醫科醫師李維哲表示，病患雖然每天每餐「斤斤計較」，但體重仍只下降1至2公斤後陷入停滯期，之後至中醫門診求診；透過中醫針藥及衛教飲食，3個月之內成功減重7公斤，並控制糖尿病，不但恢復良好的體態，更改善原有的慢性病，後續中藥減量服用，也不見復胖的情形。

李維哲指出，體重過重的問題之一，源於久坐工作型態，加上錯誤的飲食習慣所造成，從中醫觀點來看，長期久坐少動，加上過度節食，導致脾胃正常運化營養的功能受到抑制，也影響腸道的傳導。

因此出現脹氣及排便不順的症狀，符合中醫的「脾虛」證型，而身體長期在飢餓狀態下，一遇壓力事件，就容易暴飲暴食，雖然三餐皆吃得少，但常不自主於餐間吃零嘴，無意間更攝取過多的熱量及鹽分。

除了中醫的醫療處置外，李維哲提醒，減重須注意平時減少攝取加工食物及添加物，盡量攝取原型食物，三餐正常攝取，不過度節食或不吃，減量攝取水果，並選擇適當的種類，如蘋果或芭樂等，養成1周2至3次的運動習慣，強度需達流汗微喘的程度，日常或工作避免久坐超過1小時不動，避免熬夜或睡眠時間不固定，若有體重管理問題合併慢性疾病時，建議要定期到醫療院所治療追蹤。