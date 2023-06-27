高雄左營區某國小昨日突然出現一隻獼猴闖入，在學校走廊四處遊蕩，期間抓傷一名3年級男童，造成男童背部有5個傷痕，男童家長心疼在社群發文，表示學校附近都是住宅區，也不靠山、海，不曉得怎麼會有獼猴出沒。校方證實，昨日下午2時許有獼猴闖入，相關人員通知師生進入教室，保護自身安全；會再與動保團體等相關單位聯繫，朝師生安全努力。

今日下午一名家長在臉書社群發文，表示昨日下午接到老師來電，稱自己的小孩遭到獼猴爬上被並將其抓傷，造成背部有5個大小傷痕。而讓家長納悶的是，學校附近都是住宅區，學校位置既不靠山也不靠海，離最近的半屏山也有一大段距離，怎麼會有獼猴出沒校園。

此外，家長文中也稱，聽小朋友說獼猴已在校園出沒2、3個月，卻沒有專業人士處理，直到昨天小孩出事才得知此事，要校方給個交代。

校方回應，昨天下午2時許，有獼猴闖入校園，師生立即通報，之後約下午2時15分發現獼猴出現在校長室外走廊，總務處相關人員立即通知師生進入教室確保安全；其中一位三年級男學童想確認獼猴去向，在走廊跟隨獼猴，之後被獼猴追逐跌倒，不小心被抓傷背後。

校方表示，學校於第一時間立即通知家長，也進行校安通報，並由學務主任帶往醫院就醫，打了破傷風針與拿止痛藥、消炎藥，晚上級任導師再進行學生情況的了解關懷，早上11時家長也到校了解情況，並經學校予以說明。

校方指出，對於獼猴無預警進入校園，學校表示會教導孩子正確保護自己的作法，如不追趕獼猴、不與獼猴對峙，眼神也不正視猴子，趕快離開現場或是進入教室，確保自身安全。

校方強調，因校園綠樹林立，生態環境自然，會再與動保團體等相關單位聯繫，在兼顧保護動物下，讓師生更了解生物與獼猴的生態，朝建立師生與校園安全努力。