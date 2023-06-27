2024總統大選，國民黨暫居落後讓支持者焦慮，總統參選人、新北市長侯友宜今(27日)則拋出震撼彈，邀請國安會前秘書長金溥聰加入競選團隊。媒體人黃揚明認為，而金溥聰至少10年沒有操盤選戰，過去經驗能否套用到現在，也還需要觀察；而侯友宜能否會像前總統馬英九一樣重用、信任金溥聰也是另一問題。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，金溥聰過去的不敗神話，老闆都是前總統馬英九，如今以「客卿」身分加入侯團隊，「侯友宜能不能像馬英九那樣重用金溥聰？能不能重用到金溥聰出的主意，侯團隊都貫徹執行？」這都是未來要去觀測的指標。

黃揚明指出，金溥聰在馬英九不選舉之後就像退隱山林，重操舊業做選舉操盤，至少睽違了10年以上。金溥聰的優點是在輿論戰、文宣戰，在他的黃金世代1998年到2012年，傳統媒體和新興媒體的模式，跟現在是不是能夠相提並論會是問題。他認為，金溥聰進入侯團隊可以給很多建議，「但用十年前經驗來套用現在，有沒有效？這是第一個問題」。

「侯友宜有沒有辦法像馬英九對待金溥聰那樣，那麼的信任」，黃揚明指出這是第二個問題，也許侯友宜身邊也有他認為的「金溥聰」，也是聰明、能操盤的人選，這裡面還會有一番磨合。

黃揚明也提到，國民黨的情勢已經跟十年前不一樣，侯友宜現在也是最劣勢的狀況請出金溥聰，外界會很關注接下來金有甚麼戰法。他認為，金溥聰擅長的是「形象包裝」，但侯友宜已經有既定印象時，有沒有辦法翻轉，是很大的挑戰。

黃揚明表示，接下來一個月可以觀察，金溥聰加入團隊後能不能起化學變化，讓侯友宜跟著有一些不一樣，現在政治的時代最重要的就是不能中途換人設，侯友宜已經給人既定的感覺，卻硬換上另一套邏輯，選民會很難接受；但若是要塑造出「國民黨越來越團結」的感覺，金溥聰的加入理論上會有幫助。