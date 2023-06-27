為提升台北友善形象，今年邀請知名歌手魏嘉瑩為台北友善店家譜寫詞曲，打造主題曲，並與網紅Iku老師聯合出演宣傳影片，北市商業處表示，即日起至8月14日推出「友我帶禮走」活動，於活動期間持店家優惠券或友好金消費，可加碼抽萬元友好金。

北市副市長林奕華表示，為使國內外遊客能感受台北優質服務，持續招募北市英、日、韓外語友善、行動裝置充電、Free WiFi、無障礙友善、性別友善、便利支付、素食友善等共15項友善服務的店家加入友善店家行列，截至今日已逾700家友善店家喜響應。

商業處表示，今年以創意方式透過歌手魏嘉瑩親自譜寫台北友善店家主題曲，更與網紅Iku老師共同拍攝外語友善宣傳影片，除了提升台北友善店家知名度，更能吸引國內外旅客前來遊玩消費。

商業處表示，「友我帶禮走」創意導客活動邀集200家以上友善店家提供優惠，即日起至8月14日，至官網玩趣味心理測驗，即可領取店家優惠券，還可抽200元友好金，而活動期間持優惠券或友好金消費，可加碼抽萬元友好金、各式家電等總價值高達36萬元大獎。

此外，今年友善店家小旅行延續「台北友故事」主題，6月10日至9月16日，共計7場次體驗小旅行，帶領民眾走訪西門、中山、大稻埕、士林、萬華及民生社區等6處特色商圈，使民眾能在遊逛中深入感受台北的友善魅力。