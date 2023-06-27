藍正龍今（27日）驚傳和周幼婷離婚，結束9年婚姻，讓外界相當震驚，雖然雙方目前都還未正面作出回應，但身邊友人爆料，周幼婷這些年其實過得頗不開心，除了懷孕到生育幾乎都靠自己撐過其中的苦外，還有男方晚上回家不報備，讓她決心在46歲前離婚。

據《鏡週刊》報導，周幼婷和藍正龍身邊共同友人透露，藍正龍忙於追逐導演夢想，因此周幼婷在懷兩個孩子到生產後養育，多半是靠著自己撐過其中的苦，因此身心已到達臨界點，進而影響夫妻關係。

此外，藍正龍有時晚上沒回家沒報備，讓周幼婷對他的行蹤感到有詭，有一次更說是回鄰近的爸媽家，沒想到周幼婷向藍正龍爸媽求證，卻發現他那天根本沒回去，導致周幼婷的不信任感持續擴大，種種原因讓她決心自己46歲生日前離婚了斷。

對此，周幼婷的經紀公司表示，因為是藝人的私事，公司不會干涉，兩人同屬同公司，也有聯絡雙方詢問回覆，但目前藍正龍人在大陸工作，暫時找不到人。