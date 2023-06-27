國安基金研擬7月13日召開例會，屆時就可以了解國安基金出脫台股的情形，和後續帳上獲利情況。

美股下跌，台積電美國存託憑證（ADR）下挫，台股今日開低走低，跌破萬七整數關卡，下跌171.34點，終場收在16887.90點。

國安基金自2022年7月13日起執行安定任務至今年的4月13日，根據國安基金財報顯示，國安基金第8次護盤，砸入銀彈約545億元護盤天數275天，是史上最長的護盤天數，而國安基金預計在7月13日召開結束護盤任務後的第一個例行會議。而國安基金官員一再強調，出脫持股要非常小心。