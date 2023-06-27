隨著暑假到來，清華大學「荷塘」的荷花悄悄初開，清大指出，綠葉間朵朵荷花亭亭玉立，蜻蜓與蝴蝶自在地飛舞在荷塘上，還有可愛的紅冠水雞穿梭荷葉叢中，四周蟲鳴鳥叫宛如環繞音響，預計兩周後會開得更茂密，邀請民眾相揪一起來賞荷。

隨著暑假到來，清大「荷塘」的荷花悄悄初開。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

荷塘是清大校園中的賞荷好去處，清大指出，民眾從光復路大門口進清華後，經過大草坪、成功湖、小吃部、女宿、駐警隊，就會看見掩映在樹影後的清大荷塘。校方表示，「小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上頭，」是南宋詩人楊萬里《小池》中描寫的畫面，正適合比喻賞荷所見的美景。

放眼望去，綠葉間朵朵荷花亭亭玉立，蜻蜓與蝴蝶自在地飛舞在荷塘上，校方也表示，如果夠幸運的話，仔細看還可捕捉到紅冠水雞穿梭荷葉叢中的身影，四周蟲鳴鳥叫宛如環繞音響，讓人感受到夏天真正到來。

清大指出，荷塘的荷花不僅花莖健壯挺立，且荷花飽滿、花瓣白裡透紅，更顯得出淤泥而不染，預計兩周後會開得更茂密，現在靠原科中心反應爐一側開得比較美，可以繞過去觀賞。

清大近期整治好的成功湖也搬來了新住民，一對小鸊鷉夫妻，帶著寶寶在成功湖覓食。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

除了荷塘之外，清大近期整治好的成功湖也搬來了新住民，一對小鸊鷉夫妻，帶著4隻小寶寶在湖裡覓食，小鸊鷉體型小巧，成鳥大概只有綠頭鴨的一半大，他們動作非常靈活，而且是潛水高手。父母會把剛孵出的雛鳥揹在背上，非常可愛。

不過，成功湖的鸊鷉娃娃已經夠大，不需要爸媽揹了，看4隻小鸊鷉跟在父母後面游的樣子，模樣十分療癒。校方也提醒，民眾賞鳥時放輕手腳，不要驚擾到牠們，更重要的是，千萬不要放養或餵食，一起維護成功湖的生態，相信以後會有愈來愈多「自來客」選擇定居成功湖。