民進黨立委洪申翰近期與民眾黨總統參選人柯文哲因「重啟服貿」議題隔空交火，他27日再於臉書開嗆，怒批柯文哲的核心價值就是以科學理性包裝的「獨裁、歧視跟暴力」，還酸柯投機找宿主、用完就丟，謀求個人生存利益，更澄清自己自始至終都沒被柯的話術騙過，完全不用黨意指揮，「這是我的勳章」。

洪申翰指出，這幾天因挑戰柯文哲「重啟服貿」的言論，引發很多柯粉蜂擁嗆聲，叫他不要為奉承民進黨意攻擊柯文哲。「你們真的弄錯了，我批評柯文哲是從2014年就開始的。那個時候，民進黨還在台北市選戰中跟柯文哲合作，而很多公民社會中的朋友，還在為柯文哲第一次選戰感動、振奮的時候，我就清楚柯文哲絕不可信。」

洪申翰表示，很多人認為柯文哲沒有核心價值如變色龍，其實不對，柯文哲看似多變，但其實都沒有變；在他看來，柯的核心價值，這麼多年來都是很清楚的，柯有一套理性、科學的語言，這可能是來自醫學系處理問題的訓練，但骨子裡是高度崇尚「獨裁、歧視跟暴力」，甚至為此而自戀。

「如果不是獨裁，怎會如此不把下屬當人看？」洪申翰說，柯自比殘酷的雍正，不給人尊嚴，喜歡讓下屬自己互鬥求生存。以致於，有才華、有主見的人，不可能待得住柯文哲團隊，只有撕破臉離開。這也是為何柯市府的局處長，從原本各方來援的各領域政務官，後來都換成完全聽話的事務官。

洪進一步指出，如果不是歧視，要怎麼說出「當一個職業裡女生的數量上升，那就代表這個行業在沒落」，這只是一時失言？當然不是。這是柯根深蒂固的觀念，而這觀念的背後，就是自己優勢社會位置的自戀；如果不是暴力，怎麼會動不動就想「踹貓」、把不如己意的人「踹下去」？而柯的核心價值，都來自對於權力扭曲的迷戀。

洪批評，相比於新北市長侯友宜的「空心」，柯文哲是「有毒」，只是「有毒」的花，往往長得相當吸引人。他知道很多不滿藍綠的中間選民跟年輕人支持柯文哲，也知道柯文哲現在的聲量流量都大，在網路上很有宰制力，他只能一遍一遍地說，讓大家看清楚。

他直指，在「阿北好有趣」，還有那些標榜自己科學理性的語言背後，柯文哲是在這些「核心價值」的驅動下，投機地找宿主、見風轉舵、用完就丟，讓每個人都可以成為自己的工具跟踏板，謀求個人的生存和利益，但政治不該是柯文哲展現的那個扭曲病態的樣子。

他最後表示，要跟柯粉們抱歉，他是自始至終，從沒被他話術騙過的柯黑，這是他的勳章。批評、揭露柯文哲，是看清柯文哲的人，都會做的事，完全不用黨意指揮。