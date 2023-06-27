「台中蜂華」國產龍眼蜜品質評鑑成果27日於霧峰區農會發表，今年共33位蜂農獲獎，將以「台中蜂華」品牌於7月1、2日展售。（霧峰區農會提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府自創蜂蜜品牌「台中蜂華」27日於霧峰區農會舉辦台中蜂華國產龍眼蜜品質評鑑成果發表，並公告將於7月1、2日連兩天於草悟道市民廣場舉辦展售會，將展出台中各地獲獎蜂農的優質蜂蜜系列產品，結合台中市各地區農會當季優質農特產品，歡迎民眾採購。

台中市政府為促進龍眼蜂蜜銷售及品質提升，確保蜂農及消費者權益，自創「台中蜂華」蜂蜜品牌，自2007年起舉辦台中市國產龍眼蜂蜜品質評鑑活動，檢驗一般品質標準、抗生素類殘留及農藥殘留，並依照色澤、香氣及風味等進行評鑑，得獎蜂蜜將以「台中蜂華」品牌行銷展售；今年共33位蜂農獲獎，其中10位獲特等獎、23位獲頭等獎。

農糧署農業資材組作物環境科長李協昌說明，全國登錄的蜂農共有1316位，台中市有152戶、占12％的高比例，加上台中市荔枝、龍眼的果樹多，只要開花，全國各地的人就會蜂湧而入，在蜜源上有很大的貢獻。另，台中市蜂農對產銷履歷驗證積極、比例高，許多通過產銷履歷驗證，提醒民眾，產銷履歷驗證標章和國產證標章合起來可以證明是純蜜，不用再懷疑真假，鼓勵蜂農繼續努力。

霧峰區農會總幹事黃景建說，展售會將於7月1、2日在草悟道市民廣場舉辦，預計有34個攤位展出，除有這次評鑑得獎蜂農的蜂蜜系列產品外，也有蜂蜜製作的糕餅、餅乾和各地區農、漁會特產，歡迎大家前來共襄盛舉，買到最好、最純的蜂蜜。

霧峰區農會補充，兩天展售活動都是從下午 2 點開始，頒獎禮預計在7月1日下午3點20分進行，而下午4至5點則有農特產品特賣會，有機會搶到便宜的農特產品好物，5點半起有集客表演活動；7月2日下午3點有蜂蠟唇膏手做DIY體驗，接者是第2場次的農特產品行銷推廣。另，民眾在現場打卡，就有機會獲得50元的現金兌換券。