台南麻豆新樓醫院與台南市政府合作，在將軍區將軍里社區關懷據點成立失智友善館，透過課程、宣導等活動，讓失智症長輩延緩惡化，或是找到潛在失智症患者。院方表示，將軍轄內的失智照護資源相對不足，此次除了成立失智友善館，也將向學校、店家推廣失智友善觀念，協力建構失智友善安全網絡。

將軍里社區的失智友善館27日開幕揭牌，台南市政府衛生局、社會局及多位地方人士前來見證，並宣布啟用。將軍區長洪聰發說，感謝麻豆新樓醫院於將軍社區關懷據點成立失智友善館，與社區共同發展適合地方失智者的照顧模式，提升失智症預防與照護，同時緩解照顧者的負擔及壓力。

麻豆新樓醫院院長劉啓擧說，失智友善館能滿足日益增長的失智患者需求。（麻豆新樓醫院提供／張毓翎台南傳真）

麻豆新樓醫院院長劉啓擧表示，院方長期在將軍區在地深耕，在6個里提供偏鄉駐診服務，對地方非常熟悉，和居民也成為了好友，失智友善館能滿足日益增長的失智患者需求；將軍區公所也是這項計畫的核心合作夥伴之一，支援失智友善館的場地資源，並參與規畫過程，期能在社區中發揮最大的效益。

院方表示，失智友善館是一個為失智患者和他們的家人提供支援和協助的場域，提供全面的醫療照護、心理輔導、社會活動和康復訓練等服務。開幕後，未來將不定期舉辦失智友善紓壓等課程，延緩失智長者惡化；鑒於失智症不容易察覺，若有徵兆可能會被當事人或家屬忽略，透過一系列失智相關課程，也能找出潛在的病患。