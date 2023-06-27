藍正龍、周幼婷驚爆結束9年婚姻，兩人當年合拍微電影擦出愛火，2014年就閃電登記結婚，其實，藍正龍原本是不婚主義，直到他有天在夜店看到女生的狼狽模樣，讓他驚醒：「不是我要過的生活」，決定和周幼婷攜手走進下半輩子。

藍正龍和周幼婷在2000年就認識，2013年合拍微電影擦出愛火，2014年就認定彼此、閃電登記結婚，其實，原本不婚的藍正龍曾對這個決定掙扎過，他有一天看著周幼婷的睡臉，突然冒出結婚的念頭，他還為此跑到夜店去喝一杯，直到店家打烊、燈打開那瞬間，藍正龍看到女生妝花、掉假睫毛等狼狽模樣，讓他驚醒：「不是我要過的生活」，決定和周幼婷攜手走進下半輩子，情節宛如偶像劇。

其實，藍正龍、周幼婷情史各自精采，周幼婷是看藍正龍怎麼和家人相處，認定他是「對的人」，而藍正龍過去也曾被形容，他渴望回到有妻兒的家一起晚餐，來彌補自己曾經寂寞的童年，藍正龍婚後還暖心向女兒喊話：「未來不理爸爸沒關係，千萬要孝順媽媽」，讓外界動容。

如今這對金童玉女傳出結束9年婚姻，對此，周幼婷的經紀公司表示，因為是藝人的私事，公司不會干涉，兩人同屬同公司，也有聯絡雙方詢問回覆，而目前藍正龍人在大陸工作，暫時找不到人。

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