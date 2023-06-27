南投縣府營造不同的追星方式，推出露營看星星、喝茶賞星星、野餐望銀河等主題活動。（楊靜茹攝）

除了網美帳篷露營體驗，還有野餐觀星活動。（楊靜茹攝）

南投縣府營造不同的追星方式，推出系列主題活動，還有星空市集，業者發揮創意推出星空銀河等系列產品。（楊靜茹攝）

南投星空季開跑了！南投縣副縣長王瑞德 27日在縣府主持「2023南投星空季」宣傳記者會，AI機器人「南投小星」擔任星空親善大使，協助導覽解說，還可與機器人可愛三連拍，邀民眾到合歡山、溪頭、日月潭、東埔等地觀星，推出露營看星星、喝茶賞星星、野餐望銀河等主題活動，享受星空的浪漫。

南投縣府營造不同的追星方式，推出系列主題活動，包括：7月1日仁愛鄉清境國小「星空同樂會」，由知名樂團「守夜人」等精彩演出，還有觀星導覽、闖關活動、太空人變裝體驗、星際樂園遊樂區等；7月2日在鳶峰星空劇場有鳶峰圓頂遠端觀測天文台揭幕啟用。

鹿谷鄉麒麟潭7月8日舉行露營時尚晚會，網美帳篷露營體驗、觀賞樂團鹿洐人演出，玩闖關、神秘占星等。信義鄉東埔溫泉廣場7月22日舉辦茶席晚會，挑選在地茶葉打造12星座特色茶席，還有薩克斯風音樂會等。9月30日在清境高空觀景平台舉辦中秋賞月野餐，堪稱海拔最高的賞月會。

王瑞德說，南投星空季入選交通部觀光局「台灣觀光雙年曆」，成為重要觀光活動之一，感謝交通部觀光局補助各項硬體建設，縣府不遺餘力持續提升觀星品質與相關硬體設施，而南投除了合歡山，溪頭、杉林溪、日月潭、東埔及猴探井等地都很適合觀星，歡迎各地旅客來南投遊玩。