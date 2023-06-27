截至6月26日，特斯拉、軟體公司UiPath、串流設備公司Roku、Zoom Video和Coinbase是方舟投資持有最多的股票。前十名還包括癌症檢測生技公司Exact Sciences、Square母公司Block、Shopify、遠距醫療龍頭Teladoc Health和DraftKings。

運彩公司DraftKings是方舟今年來表現最好的持股，截至6月26日股價上漲121.3%。

特斯拉股價在最近幾日回落，今年來上漲95.7%，排名第二。方舟上周五以256.60美元收盤價賣出27,841股特斯拉股票，進帳約710萬美元。

Exact Sciences和Shopify今年來分別上漲89.4%和82.2%，排名第三和第四名。

儘管幣圈掀起風暴，但Coinbase今年來股價仍然上漲75%，排名第五。

在方舟的前10大持股中，Zoom和Block今年來股價下跌1.7%，表現敬陪末座。