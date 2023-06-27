兩岸關係持續低迷，連帶對青年交流活動造成影響。政治大學國關中心「跨界創新與前瞻論壇」夏令研習營已連續舉辦18年，在兩岸青年交流的成績有目共睹，但是因為主客觀環境的變化，今年參加夏令營的陸港澳學生僅剩個位數，已不復過去200多人的盛況。長期主持夏令營的國關中心研究員陳德昇感嘆道，今年是最後一屆，將正式畫上休止符。

本屆夏令營將於7月3日至8日在政治大學舉辦，主題為「全球布局、市場鏈結與在地共生」，對相關議題有興趣的大專院校學生、研究生，以及港澳暨全球僑生、陸生與外籍生或畢業生等皆可報名。

陳德昇向本報表示，目前已有30多位學生報名參加夏令營活動。今年雖與往年一樣，有大陸及港澳的學生參與，但來自大陸者僅1、2名，港澳生則有4、5名，目前皆在台灣讀大學，本屆活動參加者以台灣與其他國際學生為主。

記者注意到，此前夏令營活動名稱於2019年仍為「兩岸菁英研究暨參訪」，其後才改為現在的名稱。對此，陳德昇說，改名是因為每年要有新的議題，才能吸引學生參與，且每年課程都有調整，像今年就增加國際面向的比重，邀請日本三井物產台灣公司的總經理，及時常現身媒體活動的美國律師方恩格（Ross Feingold）進行演講。

據活動簡章近10年統計，參與夏令營的大陸學生數從2012年23人逐年增加，2016年達132人，首度突破百人，2018年更有232人達最高峰，2019年亦維持在200人以上。然而，自2020年起，參加夏令營的大陸學生人數首度「歸零」，去年僅剩2人參加。

陳德昇坦言，交流障礙最多的是在大陸方面。他透露，大陸校方會以硬阻擋或軟阻擋的方式不讓學生來台參與夏令營活動，並在程序上設置很多障礙，「沒有多少人會有太多耐心去走（流程）」。

他續指，現在即便是在香港招生，就算有1、20名陸生在微信群組表達參加意願，但在一兩天後全被「勸退」。而在當地辦說明會，也受到港府阻撓。

陳德昇感嘆道，諷刺的是，大陸國台辦向民進黨喊話，要求取消對兩岸交流合作種種不合理限制，不要再人為設置障礙，另在海峽論壇說要擴大民間交流，但做的事情多是反其道而行，「上面政策與下面執行的落差太大」。

值得注意的是，過去夏令營活動會提供經費，補助在議題競賽中脫穎而出的學生、學者赴陸蹲點或實習，但近年已不復見。長期推動兩岸學人蹲點研究的陳德昇直言，兩岸目前交流障礙太大，相關活動都沒辦法辦了，而今年的夏令營也將是最後一屆，正式畫上休止符。