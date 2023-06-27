吳克群盼望〈時光機〉這首歌能讓聽的人快樂地笑。（滾石唱片提供）

吳克群將在7月3日推出新歌〈時光機〉。（滾石唱片提供）

吳克群新歌〈時光機〉6月28日起於Hit Fm電台首播。（滾石唱片提供）

吳克群即將推出新歌〈時光機〉，他身邊許多朋友有失眠、焦慮的狀況，得靠藥物才能入睡，自己也曾汲汲營營追著目標跑，而感到心神緊張，但自去年參與《披荊斬棘的哥哥》節目後，收獲許多前輩們的生活智慧，才發現人生和音樂原來都可以很放鬆。

吳克群透露，在節目中深受張震嶽的影響，改變了自己面對生活及創作的態度，如今自己也找到唱歌、做音樂真正的快樂，更笑說：「現在舉辦演唱會或是參加音樂季時，都好像是要去跟朋友打籃球的感覺，好爽！」

吳克群分享，〈時光機〉歌曲的節奏輕快洗腦且魔性，日前在音樂節和巡迴演出的舞台上，自己和台下觀眾只要一聽到前奏響起，就會隨著音樂蹦跳起來，歌曲也被網友們稱為「最適合做高抬腿和跳操的健身歌曲」。

他也分享自己聽歌解壓的小秘訣：「只要聽了〈時光機〉舒壓的旋律，身體會自然產生多巴胺，就能立刻得到放鬆和快樂，因此如果你想丟掉煩惱、開啟快樂、享受當下，就請播放〈時光機〉，這份放鬆快樂也是歌曲本身想要傳遞給人們最直接的感受。」吳克群藉由「哆啦A夢」動漫裡的時光機道具意象，帶領大家逃離紛擾的困境，自由自在地穿梭於無憂無慮的未來和過去。

吳克群也分享自己的快樂心法，述說生活中一天遇上的3件樂事：「晨間在路上溜達看見街頭表演、玩遊戲一整個下午兌換到了吹泡泡的照相機、從電影院出來剛好趕上落日黃昏」，這些點滴造就了自己的「一日三樂」，也呼籲每個人都應牢牢抓緊生活中的小確幸，就會發現快樂其實可以很容易獲得。

吳克群歷年演唱過許多膾炙人口的經典情歌，包括〈為你寫詩」〉、〈沒關係〉、〈全部都給你〉等，陪伴無數歌迷走過感情的重要時光。接下來會帶著大家熟悉的歌曲及更多新作品，繼續唱下去，他透露新作與演唱會皆在計畫中，也預告將展開更多音樂上的重磅合作，敬請歌迷期待。〈時光機〉將在7月3日推出，6月28日起於Hit Fm電台首播。