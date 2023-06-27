信義全球資產統計，第二季上市櫃法人購置商用不動產交易額為439億元，季增211％，其中鼎固置業以116.8億元得標新光一號REITs新光天母傑仕堡大樓，是今年截至目前為止首宗百億元級別的交易案。信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛分析，今年首季受到國際金融局勢動盪、升息因素干擾，市場保守觀望氣息濃，交易額僅141億元；第二季起利空因素淡化、市場撥雲見日，交易件數、金額均有回穩，上市櫃法人重點布局辦公室，單是5月份辦公室交易量就有123億元，創下9個月以來的新高紀錄。

關注本季辦公市場交易情形，辦公、廠辦交易額就貢獻了180億元，佔季交易約41％，為第二季商用市場最大贏家，分析辦公室買方結構，金融業及投資機構以58％佔比居冠、其次為科技業佔22％、其他產業佔20％，顯見辦公室因具穩定收益及未來增值性，在高通膨時代成為投資人資產配置的首選產品。

此外，信義全球資產剖析交易區域發現，本季辦公室交易集中在雙北市，且各有千秋。北市精華商圈、臨捷運站的商辦產品具稀缺性，吸引購買力強的企業入手，買方除了當下自用或出租，也看好未來開發改建的效益；新北市則聚焦廠辦交易，由於目前市場上新廠辦供給有限、去化穩定，連帶預售案也十分熱絡，例如國揚實業位於三重中興段的廠辦案，本季預售交易金額總計達到約35億元，買方有伊雲谷數位科技、和潤企業、世代永富投資。

林建勛經理進一步分析下半年商用不動產趨勢，雖然央行終止連續升息，但國際通膨壓力仍在，加上央行祭出第五波房市管制、《平均地權條例》子法即將上路，仍需謹慎面對市場變化，但不用過分悲觀，隨著疫後內需景氣復甦，交易量務求穩健發展，商用市場自用動能仍強；加上國際淨零碳排趨勢，符合ESG的綠建築、智慧建築的辦公、廠辦大樓對買方更具誘因，而價格是否穩定，則是影響市場交易量的變因。