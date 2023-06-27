倡導生態環境和土地資源保護的觀念，行政院農委會水土保持局南投分局特別舉辦「滴滴噠噠的防災異想水保」繪畫網路人氣票選，因此繪畫活動吸引3歲至101歲大小頑童參加，南投分局邀請民眾「票選水保防災畢卡索」，藉以支持「永不放棄」的老、小頑童大畫師，網站票選活動從7月5日起開放。

水保局南投分局從109年開始，即以代表農村及保水護土的吉祥物為主題舉辦繪畫比賽，今年徵件活動至6月5日截止，吸引來自基宜花東高屏等地區共6793件作品參加，為求公平，南投分局除邀請美術專業人士擔任評審、選出100件入圍作品，並將於7月5日至15日開放網路人氣票選。

南投分局指出，今年「滴滴噠噠的防災異想水保」繪畫比賽還加入水土保持的防災理念，並以無底稿創作，透過提供創作元素的方式盼帶領繪畫者理解水土保持推廣社區生態保育與治理工法的成效，最高齡參賽者為101歲、最小參賽者則只有3歲。

在入圍評選過程中，許多評審都認為老頑童「永不放棄」的精神值得敬佩，不少90歲以上高齡創作者的作品構圖內容豐富、筆觸細膩，入圍作品將於7月1日起公告在「農村小童」FB粉絲團，最終決選得獎名單將於7月20日公布。

水保局南投分局分局長陳榮俊表示，繼109年首創以吉祥物為主題辦理全國性繪畫比賽，民眾參與踴躍，今年報名件數增加535件，其中還有名是亞斯伯格症的小頑童，其構畫風格極其豐富，最高齡畫者為來自南投的黃女士，希望透過繪畫提升大家的身心靈。