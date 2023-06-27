「擇綠而居」是人們的天性，特別在疫情之後，各方更注重綠意環境，而對於面向高綠覆率的公園宅來說，蓋一塊就少一塊的稀缺性，更顯珍貴與保值。根據《樂居》的統計顯示，目前台中正在銷售的總建案數有300餘件，但公園首排建案占比卻不到2%，而單元2「精銳SKY ONE」、北屯區「澄石琢光」、西屯區坤聯富的「Twin Park」及七期「聯聚瑞和大廈」都是逾2千坪公園首排建案，其中「Twin Park」又以高坪效規劃與高綠覆深受青睞。

對於寸土寸金的台灣來說，居住在一起床就能夠將千坪公園印入眼簾、清新高氧環境的公園首排，根本就是可遇不可求，故房價與保值性都是倍數成長。像是位於七期南側單元2的「精銳SKY ONE」，正對萬坪黎新公園，產品規劃48坪起，根據實價登錄揭露每坪單價已達70.7萬；「聯聚瑞和大廈」面對秋紅谷生態公園，坪數破百，房價更破億元。

而位於北12期重劃區的「Twin Park」，正對7200坪文修公園，擁有難得的低密度高綠覆。基地面積約468坪，總戶數83戶、零店面，單層6戶電梯，規劃25坪~36坪2~3房。在高房價時代，要享有正公園第一排及高坪效格局規劃的景觀宅可謂珍稀難求。

「Twin Park」正對7200坪文修公園，遼闊綠意印入眼簾。(業者提供)

恩博國際副總經理陳浩維表示，「Twin Park」除了擁有好地段與好公園之外，格局規劃善用雙面角地優勢，使所有臥室與雙衛浴皆開窗採光，3房產品更擁有少見的三面採光，動線規劃超越同等價格帶的產品。

「Twin Park」在選材配備上盡善盡美，媲美豪宅等級，包含YKK鋁門窗搭配複層Low-E玻璃，廚房配有義大利STOSA廚具、德國GLEM洗碗機與多功能烤箱，浴室全配TOTO電腦馬桶、hansgrohe定溫龍頭、暖風機、石材檯面及鏡浴櫃等，室內打造高品質居家空間，滿足生活細節需求。

「Twin Park」在選材配備上盡善盡美，媲美豪宅等級。(業者提供)

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，公園首排產品保值性佳，即便屋齡超過10年的中古屋，其身價都相較於周邊同類型物建價格超出2成，因蓋一塊就少一塊的稀有性，使公園首排之物建具備超越一般地段的居住性，房價差距與同區建案相比還會越來越大，因此成屋後相對保值。

公園宅在水泥叢林中更顯其珍貴與保值性，特別深受追求居住環境與自然愛好者的青睞，而如此難得一見的綠海景觀亦可拉抬房價，成為通膨時期的抗跌保值資產。