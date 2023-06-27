6月開始55吋以下電視面板尺寸已進入獲利階段，面板廠仍持續履行按需生產，嚴格控制生產稼動率，目的欲維持電視面板漲勢至第3季旺季備貨高峰。但目前看來終端需求受高通膨壓抑，消費需求大宗應仍以低單價機種為主。

TrendForce表示，由於面板價格與終端售價走勢分歧，品牌為了將獲利最大化，現下僅能透過提前鋪貨降低整機生產本，預估第4季全球電視出貨量可能放緩，季增幅度收斂至4.5％，約5,513萬台，較年初品牌的出貨規畫減少5.1％，不排除有再下修可能。

受高通膨與升息持續影響，TrendForce觀察，今年消費者對於電視產品採買規格出現分化，其中以北美地區最明顯。北美地區電視零售銷量自年初累積至今年5月底年成長約2.9％，暢銷機種包含Walmart自有品牌ONN的32吋HD促銷價99美元、50吋UHD促銷價198美元，已連續5個月蟬聯排行榜冠亞軍；海信（Hisense）58吋促銷價268美元，名列第三。而今年ONN和海信不僅在北美地區銷售量大幅提升，同時也擠下TCL和VIZIO拿下北美市場銷售第二及第三名，市占率分別18.3％和13.5％。

受到面板價格持續上漲，今年電視32~75吋在618促銷價格均較去年雙11上調10~20％。為了維持銷售額成長，品牌廠陸續轉往85吋或是更大的尺寸祭出優惠。因此，大陸品牌為了在618期間搶下更多市占率而提升第2季出貨量，海信和TCL第2季出貨量分別季增21.2%和19.7%。海信更是刷新單季出貨紀錄，達725萬台，年增33.3％，在電視品牌中居冠。