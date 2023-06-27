新竹地檢署為精進國民法官案件偵、審及行政流程，27日邀請台中地檢署國民法官專組主任檢察官鄭葆琳及檢察官張凱傑到竹檢就國民法官案件進行交流座談，透過問答研討，就二地檢署關於內部偵查、公訴分工流程、人力配置、檢察事務官協助方式、偵查中公訴參與協辦流程、書記官卷證整理等檢察機關內部工作流程及分工模式，進行經驗交流。

張云綺檢察長致詞表示，國民法官法新制2023年1月1日施行，是刑事訴訟之重大變革，檢察機關內部行政作業流程將有所不同，司法院統計台中和新竹地方法院審理中的國民法官案件量，分居全國第一、三名，為提升行政效率因應國民法官法庭活動，特邀台中地檢署國民法官專組到本署進行專題座談與交流。

張云綺希望透過研討會，一方面檢視、精進本署案件處理流程，讓本署偵查、公訴及行政作業流程更完善，順利協接應對國民法官案件；另方面讓本署檢察官能借鏡中檢經驗，先就偵、審中可能遭遇之國民法官案件相關問題，預作準備。

講座竹檢檢察官預先提出偵查及公訴如何進行合作？起訴狀一本及卷證不併送制度下，實際進行證據開示之範圍及方式，檢辯協商程序及抽選國民法官、量刑資料蒐集等事項問題，

鄭葆琳、張凱傑說明台中地檢署從偵查至一審公訴程序各階段作業流程及心得，雙方再依序就問題進行實質討論。

此外，竹檢察亦對卷證點交、贓證物入庫作業流程遭遇的問題，與中檢進行回饋分享，增進彼此經驗交流，讓竹檢公訴組檢察官、偵查檢察官、檢察事務官及書記官獲益良多，亦達到精進改善竹檢國民法官案件偵、審及行政流程的目的。