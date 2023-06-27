中國外交部27日例行記者會上，被提問根據德國媒體報導，來自中國、巴西、印度、南非代表的外交官以及西方國家代表24日在哥本哈根舉行嚴格保密會議，討論有關和平解決俄烏戰爭的正式談判，且最早可能在7月底前舉行。

對此，中國外交部發言人毛寧表示，在烏克蘭問題上，中方的立場是一貫和明確的，核心就是勸和促談，推動危機政治解決。中方願同國際社會一道，繼續為緩和局勢發揮建設性作用。