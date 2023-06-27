聯合國官網26日公告，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）宣布委任來自中國的徐浩良為聯合國副秘書長兼開發計畫署助協理署長。

聯合國的公告表示，徐浩良在國際發展領域有近30年經驗，曾在聯合國內擔任不同職務，曾在亞太、歐洲和中亞地區工作。

徐浩良2013至2019年擔任聯合國開發計畫署助理署長兼亞太局局長，2019年起擔任聯合國開發計畫署助理秘書長兼政策和項目支持局局長。

在加入聯合國之前，徐浩良曾在中國和美國的土木工程領域工作。

徐浩良擁有中國同濟大學橋樑工程學士學位，以及美國史丹佛工學院管理科學碩士學位和哥倫比亞大學國際事務碩士學位。他會說中文、英語和俄語，已婚並育有一子。

近年中國持續擴大國際影響力，多個國際組織高層職位都由中國人擔任。包括國際電信聯盟（ITU）秘書長曾經由趙厚麟擔任，聯合國糧農組織（FAO）秘書長屈冬玉，是首位中國人擔任職位。（編輯：陳沛冰/邱國強）1120627