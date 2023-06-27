後疫情時代，外送服務成為民眾生活新常態，為了鼓勵使命必達的外送員，不少人會選擇給小費。台東1名谷先生投訴，自己長期透過「熊貓」平台給小費，原本會開立相同金額的電子發票，但從5月中旬起，小費電子發票都變成了0元發票，即便中獎也無法領獎，恐降低消費者多付小費的意願。

「以後是不是不要給小費好了！」，投訴人谷先生說，自己平時叫「熊貓」外送都習慣給小費，之前不論給多少小費，就會開立同等金額的發票，約莫從5月中旬起，突然發現小費發票金額統統變成0元，發票明細底下多了代收轉付。他說，萬一發票中獎的話，0元金額無法領獎，「讓消費者感覺很差，心情很不爽」。

另外也有民眾直喊「太吃虧」、「不合理」，吳小姐說，明明就有給小費，應該要開立有金額的發票，就像超商也會有代收費用，超商就會開立代收費的發票。

國稅局台東分局銷售稅課課長游佳俊表示，此種0元發票主要發生於沒有差額的代銷費用，或是外銷零稅率的情況，而依據統一發票給獎辦法第10條規定，如果沒有金額或金額為0者，亦或是金額為負數者，都無法領獎。