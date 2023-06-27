2023夏季特奧自行車選手徐語彤（左）、教練李添焜（右）。（陳筱琳攝）

「勇敢嘗試、爭取勝利」是特殊奧林匹克運動會的精神，也讓身心障礙者有一個投入體育活動的機會，在2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會帶回金牌佳績的保齡球代表選手蔡宗紘、自行車選手徐語彤，都是第一次出國參賽，兩人也都帶回滿滿的回憶。

和一般大型綜合運動不同，特殊奧運鼓勵選手參與，例如本屆參加保齡球，下一屆就不能再參加這個項目，但可以挑戰其他運動，再下一屆就可以再重新於保齡球項目出賽，代表出國參賽的選手遴選規則，也和一般運動賽略有不同，加上能出國比賽的選手名額有限，會分組進行資格賽，該組成績第1名的選手再進行抽籤，決定出最終代表參加世界特殊奧林匹克運動會的選手，在保齡球拿下金牌的男子選手蔡宗紘，就是從14組第1名中抽選，唯一幸運「中籤」的代表，而在自行車5公里公路賽摘金的徐語彤，坦言下屆特奧就想挑戰滑輪溜冰。

平時積極參與體育活動的徐語彤，這次在2023夏季特奧自行車參加5公里公路賽以及2公里跟5公里計時賽共3個項目，因為德國柏林當地天氣溫差，有太陽時相當溫暖，陰天或下雨時就頗有涼意，教練李添焜透露，不少選手因此感冒咳嗽、流鼻水，而身體也不舒服的徐語彤在5公里公路賽一開始處於落後，最後500公尺追上並超越領先選手，以7分55秒55個人最佳摘金。

目前就讀大安高工二年級的蔡宗紘，從小就跟著爸爸接觸保齡球，因為慣用的右手天生多出1根手指，所以打保齡球時改練左手，從高一開始每周二固定練球，今年6月到德國柏林參加2023夏季特奧前，就有過217分好成績，也逐漸能在和父親的對抗中打敗老爸。

蔡宗紘在本屆夏季特奧於個人賽、雙人賽勇奪2面金牌，他謙虛表示雙打賽還得感謝搭檔李梓妤，「沒有搭檔的幫忙就不可能有這面金牌。」就讀餐飲科的蔡宗紘也對道地的德國豬腳印象深刻，希望有機會能帶著父母再訪德國，感受歐洲大城的文化、美景及美食。