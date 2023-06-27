搭飛機最怕遇到小孩哭鬧，一名網友日前抱怨，從日本回台灣的飛機上，有位小孩用盡全力哭吼兩小時，而他位置剛好坐在小孩附近，吵得無法休息，貼文PO出後，有網友卻安慰他這算好的了，他曾經飛紐西蘭，11小時航程一對雙胞胎小孩輪流哭，更崩潰的是2周後回台又跟他們同班機。

一名網友日前在PTT發文，在東京飛台北的航班上，他座位附近的小孩整整哭鬧兩小時，整台飛機都是小孩哭聲，吵到空服員都出來發耳塞，連原PO帶著抗噪耳機也擋不住，整趟飛行都無法休息，於是上網發問以後又遇到小孩在飛機上哭要怎麼辦？

對此，網友們熱烈討論，不少人留言：「我飛美國碰過凌晨半夜哭鬧的，是N個小時，乘客的眼神每個都想殺人」、「以前去北海道也遇過哭三個小時的，那班還是紅眼班機」。

其中有一名網友在PTT回文，指出小孩哭兩、三小時忍一下就過去了，他有次飛紐西蘭遇到一組帶雙胞胎的乘客，小孩從候機室就開始哭，接著飛機起飛的半小時也哭，飛行11個小時繼續輪流哭，一直哭到下飛機出關，但讓他最崩潰的是，兩個禮拜的快樂旅程結束要回台灣，他遠遠又聽到那不詳哭聲，那組雙胞胎竟然跟他在同一班飛機的等待區。