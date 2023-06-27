太陽與巫師的交易最後找來勇士成為三方交易，太陽仍照計畫巫師獲得後場猛將畢爾（Bradley Beal），加上陣中的前鋒杜蘭特（Kevin Durant）、後衛戴文布克（Devin Booker）兩位得分悍將。美媒FOX最新提出的奪冠賠率，太陽暫居全聯盟第4。

目前最受看好的是「綠衫軍」塞爾提克1賠4.6，衛冕軍金塊1賠4.7，公鹿1賠5.5，太陽1賠6.6。之後的球隊較不受看好，包括勇士1賠12，湖人1賠15，七六人1賠17，熱火和獨行俠1賠20。

太陽在這場交易獲得畢爾、古德溫（Jordan Goodwin）、陶德（Isaiah Todd），同時送出大量的次輪選秀籤，他們先前為了買已經花費4支未保護的首輪選秀籤。太陽新老闆真的是很有決心要在這幾年摘冠。

巫師2020年底送走沃爾（John Wall）之後以畢爾為核心重組，保羅無意留在重建的巫師，最後關頭勇士加入交易，將冠軍成員普爾（Jordan Poole）送去巫師交換保羅。勇士去年10月才與普爾續簽4年上看1.4億美元的肥約，結果他今年季後賽表現非常差，投籃命中率僅34%，還與陣中大將格林（Draymond Green）有矛盾。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）解釋球隊必須做出調整，但他們不會更動王朝的核心成員。