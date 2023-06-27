安勤在今年度的營運策略以及未來的成長藍圖主要為階段性的幾項發展，除原生事業持續投入，更聚焦重點領域如智慧醫療、工業自動化、智慧交通、智慧零售，因應趨勢，布局在IoT/AI相關技術，包含因大數據處理的需求湧現之高速運算解決方案(HPC)成熟化；發展人工智慧(AI)、機器視覺(Machine Vision)，帶動NVIDIA邊緣運算；更因為整合能力大幅提升使得安勤擺脫硬體價格競爭，創造出有別於同業的價值優勢。

安勤更由於疫情蔓延導致全球產業面臨轉型升級，安勤在這一波挑戰之下列出四大策略方針來因應新局面，一聚焦重點領域如智慧醫療、工業自動化、智慧交通、智慧零售；二布局IoT相關技術，如室內精準定位及OOB頻外管理；三建立以AI預測模型為輔助的智慧醫療/智慧零售，以高速運算的HPC伺服器、Nvidia邊緣運算來加速AI訓練，提升分析與判讀；四營運模式升級，提升DMS設計品質與製造能力、提高產能以及全球資源整合。

安勤董事長劉琍綺提到，下半年營運狀況得宜，整體訂單能見度仍有一個月。目前智慧零售已接到美國長單，約第三季左右出貨，下半年將陸續出貨。

安勤總經理張嘉哲進一步說明，去年下半年單月營收均達8億元水準，基期高因素下，今年下半年目標打平，全年營收高個位數成長目標不變，第三季狀況預估持平第二季，看好下半年業績會比上半年好，差距大約5-10%，而下半年較去年同期持平，其變數便是拉貨速度，將端看經濟狀況。目前台幣貶值有利出口，也相對利於營運。

安勤表示，目前新案子進展順利，何時拉貨則尚未明朗。歐洲方面受到俄烏戰爭加上通膨影響，狀況不佳；大陸景氣亦尚未看到復甦力道，不過安勤大陸比重低；而美國景氣得宜，零售領域表現看好，至於投票機，安勤陸續少量出貨，但並非美國四年一次大選訂單，而博弈維持去年出貨動能可期。

安勤對投票機領域份量已非重中之重，後續持續關注智慧零售、交通、製造等領域，重要案子也持續發酵，不見得會比投票機遜色，亦寄予營收成長持續性的題材。