桃園市瑞興人工溼地完工，預計今年底前完成試運轉，未來除可改善水質、河岸景觀，還能保障雙北地區民眾用水品質。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政表示，瑞興人工溼地兼具河川環境營造與水質改善功能，經過淨化後，符合排放標準。（蔡明亘攝）

桃園市水務局於大漢溪上游施作多處水質改善設施，最後一哩路即將完成，桃園市長張善政今視察關鍵河段水質改善計畫最後一塊拼圖「瑞興人工溼地」工程狀況，他表示，瑞興溼地預計年底前完成試運轉，未來除可改善水質、河岸景觀，還能保障雙北地區民眾用水品質，是相當關鍵的工程。

水務局說明，去年3月底開始於中庄攔河堰旁公有地打造瑞興人工溼地，由中央與地方共同出資共1.83億元建設，今年6月完工後啟動試運轉，每日可處理1萬噸生活汙水，也配合大龍門環狀旅遊帶計畫，串聯大嵙崁地區發展，持續推動大漢溪水岸環境營造，提供民眾休憩場所，提升大溪整體觀光效益。瑞興溼地完成後，大漢溪就有13處水質改善設施，每天處理水量約5.9萬噸。

張善政指出，大漢溪流域從復興巴陵到石門水庫後池堰至鳶山堰間，每天截流5.9萬噸生活汙水，為確保大漢溪中庄調整池及鳶山堰水質安全，打造兼具河川環境營造、水質改善功能的人工溼地，經過淨化後，符合排放標準，將大漢溪水環境休憩與水質改善上補足最後一塊拼圖，完善關鍵河段公共友善政策最後一哩路。

水務局表示，人工溼地設計考量地形特性與淨化水質需求，現場包括7個生態溼地池塘，蓄水容積約4.4萬噸，水質淨化過程不需使用電力或額外添加化學物質。另也考量生態保育與棲地營造的高敏感區域進行退縮，1220棵喬木全保留，進行紅火蟻防治作業，全場域範圍約21公頃內創造水域面積約5.5公頃，陸域面積約15.5公頃的水岸溼地公園。

張善政說，大漢溪上游埔頂排水的水環境改善計畫，除具備水質淨化功能，也能改善大漢溪景觀，且桃園是大漢溪上游，下游會到雙北地區，民生用水有賴桃園適當保護，保障雙北民眾用水品質，是非常關鍵的工程。此外也串聯中庄吊橋、大嵙崁人工溼地、中庄調整池景觀園區、右岸月眉人工溼地、山豬湖生態園區、大嵙崁地質公園，將形成146公頃河岸藍綠交織帶，為大漢溪最大水岸綠廊，作民眾休憩及環境教育的最佳場域。