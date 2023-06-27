國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今受邀出席亞太青年協會舉辦的政治幕僚培訓營，他並肯定參與的學生及青年朋友，願意關心及投身公共事務，為國家社會奉獻一己之力。他表示，政治人物不該要青年幫自己造浪，而是這一代要替下一代造浪，為青年朋友打造更美好的台灣。

亞太青年協會舉辦的政治幕僚培訓營，今年已經邁入第七屆，此為跨黨派協力合作的平台，期盼鼓勵青年參與公共事務。侯友宜今天受邀出席，於培訓營中午用餐時間與學員進行輕鬆互動，並帶來了數箱冰棒為學員們消暑。

侯友宜指出，這次的活動橫跨各黨派，彷彿政黨大和解，非常不容易，而其實不論喜歡哪個政黨，最重要的是參與公共事務過程中，能夠為這塊土地做什麼，並將理念付諸實踐，這才是最核心的信念所在。

侯友宜也提到，先前有一部很紅的戲劇叫「造浪者」，描述政治幕僚為政治人物造浪的過程，他並分享，應該是這一代要為下一代造浪，打造更美好的台灣，正如同他出來參選總統的信念，「我們這一代應該擔任造浪者，把國家安全、社會安定做好，幫年輕人造浪，擁有更好的生活環境，而不是把年輕人推上風口浪尖，面臨生命安全及經濟上的危機。」

侯友宜現場並接受主辦方提問，問題十分多元，從名字由來、從警心得、感情史，一路到投身政治、參選總統的心路歷程，侯友宜也都樂於一一分享。他表示，友宜的名字，就是父親希望他多交朋友，你我之間「友誼」長存，當年因為看了「十大神探」故事，立定從警、抓壞人的目標，以打擊犯罪、守護正義為信念，面對多少槍林彈雨都不怕，因此現在無論面臨什麼挑戰，為了國家跟人民都毫無畏懼。

被問到為何始終留著招牌小平頭，侯友宜透露，因為當警察時，老婆擔心他頭髮如果太長，追捕壞人過程中，可能會被壞人抓住頭髮成為弱點，因此乾脆剪短頭髮，一直就維持到現在。

至於感情史，侯友宜靦腆地說，他自從認識老婆，就牽手至今，無論從警面對生死關頭的歲月，或是選擇投入政治，老婆跟家人就是最大的支持力量，而參選總統到現在，對於各界不論批評或指教的聲音，他也都十分感謝，因為這都是督促自己不斷前進的力量，他一定會全力以赴，為中華民國跟所有人民奉獻所有心力，走向和平穩定繁榮的未來。