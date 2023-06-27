中信投顧指出，貿聯-KY與Credo已在AEC項目合作4～5年，主要出貨給一個Credo的雲端服務供應商（CSP）大客戶。近期由於人工智慧（AI）伺服器建置需求爆發，AEC產品打入另一CSP客戶，2024年將放量，讓AEC有機會從利基型市場轉為主流市場。目前AI伺服器需求，讓高效能運算（HPC）產品線出現回溫；而傳統伺服器已到底部，庫存去化差不多，下半年隨Eagle Stream量逐漸增大，加上新平台Genoa發布，中信投顧預期，HPC今年全年仍有機會挑戰雙位數成長。

展望2024年，除了AEC產品有明顯營收貢獻，AI與傳統伺服器對資料傳輸速度及電源供應瓦數需求提升，HPC有望成為明年營收主要成長動能。

貿聯-KY過去三年本益比介於8倍～20倍，法人考量2024年利息支出將有所減少，各項產品線營運逐漸回到正軌，加上新增AEC、熱泵等產品，具有高潛力成長動能，啟動升評。