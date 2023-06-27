泰國經濟成長主要引擎之一的出口，5月年減4.6%，較路透社下滑8%的預估值要優。至於泰國4月出口，則是有12%成長幅度。泰國政府分析，多虧泰銖貶值，整體出口上個月才沒有衰退那個嚴重。今年迄今，泰銖兌美元已貶1.8%。

泰國政府指出，今年在剩下的半年期間，全球經濟前景應會有所改善，有利於現在到年底的泰國出口。因此，維持2023年出口年增1%到2%目標。雖然全球景氣的不確定性影響到需求，但全球製造業已有復甦跡象。

受到汽車與半導體出貨量增加的激勵，泰國5月工業用品出口年增1.5%，是8個月以來首次回升。不過，同一時期農產品的出貨卻年減27%，橡膠也年減37%，但大米出口量卻較年增85%。

上個月，泰國對美國出口年增4.2%，對日本減少1.8%。由於中國大陸景氣復甦前景不明，故出口也大減24%。貿易赤字方面為18億美元，而預估的逆差為3億美元，進口年減3.4%。今年前5個月，泰國出口年減5.1%，進口減2.5%，貿易逆差累計為64億美元。