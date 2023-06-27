F-35隱形戰機在巴黎航展秀身手

沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和卡達等主要波斯灣阿拉伯國家向來是美國武器的大買家，名列美國十大軍購國內。不過，它們雖然荷包滿滿，又有好幾十年向美方採購先進戰機的紀錄，但都沒買到美製F-35隱形戰機。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，要是它們得不到F-35戰機，可能會設法採購其他5代戰機，或是乾脆加入跨國研製專案打造，但技術挑戰和政治障礙可能會使它們尋尋覓覓，採購隱形戰機走上一條漫漫長路。

航空軍事評論家羅布林（Sebastien Roblin）指出，這些國家在選購隱形戰機時，得找那些不在乎政權和人權，也不會使他們可能陷入政治利益衝突的出口國。近30年來，沙烏地、阿聯和卡達採購了許多最先進的F-15和F-16戰機，並都要求要買F-35隱形戰機。然而，華府只願意在有條件的狀況下出售。

阿聯在「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）下和以色列建交後，2021年1月時，以驚人的230億美元（近7036億台幣），採購50架F-35和18 MQ-9「死神」（Reaper）無人機。然而，後來阿聯說，由於美國嚴格要求保護技術，以防中方從事間諜活動，而中止了談判。目前還不清楚，短期內談判是否會恢復。

此外，沙烏地也要求美國做各式讓步，其中包括減少軍售限制，以換取和以色列建交，但目前還不清楚，利雅德是否尋求將F-35涵蓋在相關安排中。

分析指出，要是沙烏地或卡達不先加入「亞伯拉罕協議」，或是未來將外交關係正常化，美國是否會出售F-35，實在值得懷疑。這樣一來，這些國家可能會尋求採購其他非美製戰機。利雅德3月1日便宣布，將參加由英國主導的「未來空中戰力系統」（Future Air Capabilities System）專案，以開發名為「暴風」（Tempest）的6代戰機。然而，才短短幾小時後，英國就發布聲明澄清，它和沙烏地的合作與英國開發下一代戰機的多國努力不同。