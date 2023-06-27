中國國務委員兼外長秦剛，在中俄智庫高端論壇開幕儀式視訊致辭，指面對動盪變革的世界，中方願繼續同俄方一道，共走普惠共贏的發展道路，攜手推動共建一帶一路，確保全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，堅決反對強權政治和霸權行徑，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，共同維護地區和平安寧。

俄羅斯外長拉夫羅夫發表視訊演講稱，以美國為首的西方國家將俄羅斯和中國視作維護他們全球影響力的障礙，以烏克蘭、台灣問題及人權等為借口，採取反俄反華行動。