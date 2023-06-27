台南市政府搶攻暑假旅遊商機，將從7月1日至10月31日推出「台南好康券」活動，不僅結合上千家住宿、店家祭出多重優惠，還有總價值超過30萬元的集章抽大獎，市長黃偉哲今天邀請全台民眾前來台南享好康、抽大獎，開心暢遊台南。

黃偉哲指出，今年的好康券活動為期4個月，感謝超過千家的旅宿業者及店家共襄盛舉，共同打造台南成為旅遊天堂，也歡迎全國遊客把握時間前來台南遊玩，不僅享有各項優惠，還能進行電子集章參加抽獎，有超過百個獎項等您拿。

市府觀光旅遊局代理局長林國華表示，2023台南好康券活動自7月1日至10月31日止，民眾從入住台南旅宿開始，第一步先掃描放置於旅宿業的QRcode，透過登錄活動官方網站註冊會員，即完成「宿」集章；第二步進入網頁畫面，填寫住宿資料；第三步領用電子台南好康券，即可享有專屬台南旅遊優惠，同時還可下載免費電子乘車券，於限定期間內免費且無限次數搭乘大台南公車。

另外，憑台南好康券還可加購台鐵台南1日優惠券，全票80元搭乘指定車種，當日可不限次數上下車；至於參訪赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、山上花園水道博物館、左鎮化石園區及台南市美術館也享有優惠門票價，旅客可利用電子乘車券規畫遊程，串接餐飲、購物、觀光、遊憩等行程。

林國華還說，電子集章抽獎將分別於9月5日、11月6日共抽出200多個獎項，總價值逾30萬元，活動期間民眾只要入住台南，完成註冊會員及登錄住宿資訊，或至本市合作商家掃描指定QRcode，完成食、宿、遊、購、行等5類線上集章任務，即可參加抽獎。

其中，凡收集「宿」加「其他2類各1個章」，即可參加「入門獎-好禮成三」抽獎；若集滿5個章則符合11月「終極大獎-集五加碼抽」的資格；至於到活動官方網站點選「填寫問卷抽好禮」，並完成問卷內容後，即可獲得問卷抽獎機會。

此外，活動期間，YouBike微笑單車每個月累計騎乘5次以上，更可增加1次抽獎機會，更多活動詳情可至「台南旅遊網」或至「2023台南好康券」活動官網查詢。