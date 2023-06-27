新北市政府今（27）日召開「112年6月份道安會報」，針對即將上路的「停讓行人」新制，新北市長侯友宜強調，新北市警察局除嚴格落實執法，更要透過多元管道宣導，深化「駕駛人禮讓行人」觀念，保障行人權益及交通安全，侯友宜也指示警方務必嚴格執法，以免憾事發生。

鑒於25日晚間在三重區成功路及水漾路口發生民間拖吊車撞斃穿越斑馬線上學生一事，侯友宜在道安會報中強調「行人的路權保障絕對不能疏忽」，新制推行最重要的目的是為保障行人安全，且中央已拍板6月30日正式實施，執法同仁務必嚴格執法加強取締，提供民眾更安心的交通環境，避免憾事再度發生。

新北市警察局表示，新北市積極辦理「行人路權大執法」，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、「取締道路障礙」4大重點項目加強執法，今年1月至5月共取締2萬7480件。

新北市警察局指出，為因應本月30日起實施「汽機車不禮讓行人」加重裁罰新制，警察局將持續宣導停讓行人的執法標準及安全觀念、請科技執法設備廠商加強執法精準度，同時要求員警嚴格落實新標準執法程序，保障用路人安全。

另外侯友宜也在會中表揚「111年第2期公車營運服務品質評鑑」優等業者；侯友宜表示，新北市區公車路線共有363條，感謝國光客運、首都客運、臺北客運、三重客運、大都會客運及淡水客運6家公車業者用心經營，在運輸工具設備安全、旅客服務品質、無障礙場站設施服務及駕駛員管理等面向獲得優等評鑑，期許公車業者持續努力，盼提供市民更便利更友善的大眾運輸服務。