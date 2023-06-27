民眾黨總統參選人柯文哲拋出重啟服貿協議，引發熱議。財信傳媒董事長謝金河表示，假使服貿再啓，一個大陸人民只花600萬台幣即可來台工作，一家人可以取得台灣身分證，台灣會有什麼變化？如同這些年，大陸人進入香港，港人終於發現他們的工作逐漸被搶走。

謝金河在臉書發文有感而發指出，這個禮拜再度帶領考察團從北到南探訪台灣的軍工產業，在拜訪千附精密的后里科技園區，看到龐大的美光生產基地，這個基地生產美光約七、八成DRAM產品，是台灣動態隨機存取記憶體最大的生產基地。

近日服貿議題再度引起關注。謝金河提到，服貿風波再起，也給政壇帶來很多口水，其實服貿協議最後的本質要看兩方是善意或敵意，如果雙方劍拔弩張，這個協議前提就不成立。

2015年，南韓和中國簽署FTA，馬英九總統跳出來大駡民進黨，媒體也都說台灣10年之內玩完。南韓以為可以利用中國，沒想到南韓自家產業被中國產業大軍攻破，三星手機在中國市占率從32.6%降到1.6%。今年南韓發現情況不妙，跟中國劃清界線，改抱美國派。

謝金河說，過去30年，很多台商在中國賺大錢，大家都認為中國市場很大，不去會死，但很多人都抱著短線心態，大家都喜歡賺快錢，一開始可能有優勢，但不久，中國的產業大軍殺過來，很快的，那個產業就變紅海。

過去陸客來台，一年曾經將近600萬人次，但大家殺價搶生意，台灣只賺到人流，並沒有賺到金流，反而把觀光業品質弄得大壞。還有，中國以國家補貼產業，把面板、太陽能電池模組、LED等產業打到血流不止，到今天仍陷苦戰。

謝金河分析，假使服貿再啓，一個中國人民只花600萬台幣即可來台工作，幾年後，一家人可以取得台灣身分證，台灣會有什麼變化？這些年，來自中國內地的人進入香港，港人現在終於發現他們的工作逐漸被搶走。