台南本土登革熱疫情嚴峻，27日再新增13例，累計已達71例，儘管從第一起本土病例現蹤後，即如火如荼進行化學防治，台南市登革熱防治中心更針對疫情熱區仁德區二空一帶，幾乎天天規畫噴藥、孳清，但病例數始終壓不下來，連日午後雷陣雨也使得防疫面臨挑戰，讓鄉親都忍不住直呼，「拜託老天爺幫忙！」

台南今天新增13例登革熱確診病例，其中仁德區新增9例、東區新增3例、南區新增1例，年齡介於26歲至92歲，5例是由防治中心擴大採檢發現，8例由診所或醫院通報確診。

台南本土登革熱疫情嚴峻，今天累計71例，防治人員持續孳清。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市登革熱防治中心分析，本次疫情確診者年齡從7歲至92歲各年齡層都有，其中51歲至70歲占63％，顯示生活作息長時間待在室內的群眾為主要叮咬對象，尤其埃及斑蚊習性喜歡躲藏室內陰暗處，且斑蚊易受驚動而中斷吸血並更換吸血對象，所以有1戶多人感染情形發生。

疾管署登革熱諮詢委員杜武俊特別提醒，居住高風險區域的民眾，室內必須加強自身防蚊措施，24小時使用捕蚊燈、使用電蚊拍擊斃家中躲藏的病媒蚊，或使用含DEET、Picaridin（派卡瑞丁）等有效成分防蚊液，多管齊下避免被病媒蚊叮咬進而感染登革熱。

杜武俊也提醒，埃及斑蚊有分散產卵的習性，一隻埃及斑蚊平均分產十處產卵，也讓防治上更加困難，市府在防治必須更落實，才能事半功倍。

經歷過2015年台南登革熱大爆發的前衛生局長林聖哲提醒，台南當時有超過2萬名市民曾感染登革熱第二型病毒，今年流行第一型，需要提醒市民注意防蚊，避免感染不同型別而造成出血性登革熱。

他也建議，即使非疫區也須落實一日一清，也可調派非疫區的同仁前來疫區支援，除解決人力需求外也可以讓非疫區的同仁累積防治經驗。另外，鑒於登革熱第一型症狀不明顯，他也建議多跟醫療院所宣導相關症狀，讓醫療院所能提高警覺。