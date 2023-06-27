立委郭國文（中）27日邀集相關單位討論台首大的用地規畫。（郭國文服務處提供／張毓翎台南傳真）

台灣首府大學今年7月底退場後，會進入清算程序，剩餘的校產將歸公，由於該校位處大台南中心，地理位置優越，中央和地方都有不少公家單位表達進駐意願，立委郭國文27日邀集相關單位討論台首大的用地規畫；台南市副市長葉澤山說，已與中央達成共識，台首大退場後的校地利用，將由市府主導規畫。

台南市政府財稅局、台南市議員陳秋宏、沈家鳳，以及教育部、衛福部、營建署城鄉發展分署、警政署保二總隊等中央行政單位皆出席參加。

葉澤山說，市府6月9日曾北上與行政院副院長鄭文燦開會討論，並達成共識由台南市政府主導退場後校地利用，且統合中央行政機關意見一併納入規畫。

市府目前規畫方向包含親子悠遊館、公設民營托嬰中心、台灣文學作家文庫、藝術品典藏中心、溪北區圖罕用書庫、全民運動中心、樂齡學習中心、公務人力訓練中心、行政辦公空間等。

警政署保二總隊在會中提到，因應接下來單位擴編需求，盼爭取台首大現有校舍、食堂、操場作為訓練基地使用，預計將新增至少620名青壯人員，有望帶動麻豆地區消費市場。

郭國文說，台首大校地面積約16.5公頃，且創校至今僅約20年，校舍狀況良好，避免計畫拖延而使校地校舍閒置甚至荒廢，他呼籲市府應在3個月內提出完整規畫。他認為，除辦公廳舍的利用外，也應保留空間供居民使用，甚至將社會住宅納入考慮選項，帶動地方發展。