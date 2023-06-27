雲林縣元長鄉五塊村讀冊館，是由社區居民發起、老農賣稻捐款而成立，今年社區向教育部青年發展署申請2名大學生，下鄉到讀冊館陪孩子閱讀，7月3日正式開跑至8月15日，社區專案老師薛惠玲表示暑假是孩子最佳課外學習時間，歡迎家長帶孩子到讀冊館，讓孩子多元學習並養成閱讀習慣。

元長鄉五塊村讀冊館於2011年成立，當時從北部返鄉的吳永修，希望為家鄉打造1處能提供書籍、閱讀的場域，老農「阿明伯」得知後，捐出賣稻所得12萬元，協助整修信義國小閒置教室，傳為美談，後來讀冊館改作為「蔡秋桐文學館」，讀冊館則移至村內活動中心。

五塊村社區發展協會專案老師薛惠玲表示，目前讀冊館結合企業贊助的「台灣夢元長鄉五塊築夢基地」陪伴社區兒少，為吸引更多孩子來讀冊館，今年社區舉辦暑假閱讀計畫，由教育部青年發展署的「青年暑假社區職場體驗」支援2名大學生，陪伴國小學童閱讀、帶活動。

薛惠玲說，五塊村有許多弱勢學童，暑假期間家長忙著工作無法陪伴孩子，讀冊館共讀活動完全免費，孩子可在此作功課、閱讀課外書、觀看影片、參加各種團體活動，對象為國小一至六年級學童，每周一至周五早上8點30分至下午5點30分，午餐須自理，社區可協助代訂便當。

薛惠玲指出，讀冊館位於活動中心2樓，館內有電腦、大量書籍，孩子在此有大學生伴讀，與同學一起學習，比在家無人陪伴好很多，希望延續當初成立讀冊館的精神，藉由教育往下扎根，讓孩子透過教育翻轉人生，創造屬於自己的美好人生。