社頭國中龍舟隊拿下鹿港國際龍舟錦標賽冠軍。（校方提供／孫英哲彰化傳真）

2023鹿港國際龍舟錦標賽日前落幕，該賽事國中男子組由彰化縣社頭國中拿下冠軍，該校不靠溪、不靠海，學生選手從早期在操場草地以划草方式練習，到近年透過盪槳池苦練，山腳囝仔也能在龍舟賽掄元，消息傳回鄉內，鄉親歡欣、雀躍不已。

社頭國中龍舟隊歷經3天分組淘汰賽的激戰後，一路過關斬將，最後在國中男子組拿下第一名﹐奪冠消息傳回社頭，鄉親無不歡欣鼓舞，地方首長與民意代表也紛紛到校貼紅榜、發獎金。

讓社頭鄉親感到驕傲的是，社頭不靠溪也不靠海，社頭國中學生是十足的山腳囝仔，卻練就一身划船好功力，而這除了歸功學校老師們專業的教導及學生不怕吃苦外，該校還有一套超絕的獨門訓練方法。

社頭國中龍舟隊早期在操場草地以划草的方式練習，透過不斷的練習，培養選手的默契及團隊的精神，從2011年起，於歷年的龍舟賽都能保持全縣前三名的佳績，在水上闖出名號。

2017年在社頭鄉公所補助經費之下，社頭國中在校內施設用來練習划槳的盪槳池，讓龍舟隊得以在盪槳池以「真正的水中」練習划槳，在歷經疫情三年停辦龍舟賽後，今年重啟戰鼓，一舉奪冠。

社頭國中校長陳靜宜指出，對該校龍舟隊來說，參與龍舟賽不只是為了讓師生認同彰化在地文化節慶的活動，更可將龍舟賽這樣的水上體育賽事，當作學生們日常體能訓練的檢核。