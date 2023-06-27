信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，10多年前房價還沒大幅上漲時，建議民眾購屋採333策略，每月房貸負擔佔家庭收入1/3，但面對房價翻漲一倍，現代人333策略則是，3年寬限期、30年期房貸、超過1/3的家庭收入供房貸，尤其30年期房貸可以大幅降低短期負擔，讓購屋人在千萬房價年代仍可順利購屋。

統計顯示，房價總價差異最大的是台北市，30~40歲購屋世代，金融海嘯當時購買1,058萬的房子，今年第一季購屋總價已經達到2,061萬元，基本上這個世代能夠在台北購屋，不少都有父母的幫忙資助；不過，漲幅最高的是新竹市的168％，金融海嘯當時平均購屋總價521萬元，現在已經達1,396萬元。

其餘都會區30~40歲世代購屋，房價普遍都較金融海嘯時，多出450~826萬元，房價普遍多出90％~145％。觀察整體30~40歲世代在都會區的購屋狀況，除了高雄市以外，普遍房價都站上千萬元，購屋負擔也比金融海嘯當時多出近一倍。

曾敬德建議，除了房價大漲以外，這波利率升升不息，也更進一步增加房貸族的每月負擔，建議民眾可以審視一下目前房貸的貸款利率，可以與銀行討論是否有調降空間，另外，短期內仍看不到降息的跡象，民眾若手上有多的閒置資金，無法找到穩定報酬且低風險的投資，就可以考慮先還一些本金，省下2％多的利息支出。